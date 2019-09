In ihrer t3n-Kolumne "Auch das geht vorbei" macht sich Fränzi Kühne, Mitgründerin und Geschäftsführerin der Kreativagentur TLGG, dieses Mal Gedanken um den Klimawandel und unsere Rolle darin.Vor zwei Wochen las ich in einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes, dass die deutschen Arbeitnehmer im Schnitt 44 Jahre alt sind. In unserer Agentur liegt der Durchschnitt bei ungefähr 32 Jahren. Ich bin also von außerordentlich vielen jungen Menschen umgeben. Viele dieser Kolleginnen und Kollegen sehen es nicht ein, warum sie politische Überzeugungen am Betriebstor abgeben und nach ...

