Siemens-Calls mit 138%-Chance bei Fortsetzung der Aufwärtsbewegung

Nachdem die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) Aktie noch im Juli 2019 bei 103,44 Euro gehandelt wurde, verzeichnete sie am 15.8.19 einen Tagestiefstand bei 84,42 Euro und näherte sich - laut Analyse von www.godmode-trader.de - der unteren Begrenzung der seit 2017 aktuellen Abwärtsbewegung an. An dieser Begrenzung setzte in weiterer Folge eine Gegenbewegung ein, im Zuge derer die Aktie in den vergangenen Tagen sogar zeitweise die Marke von 97 Euro zurückerobern konnte.

Kann die als stark unterbewertet angesehene Siemens-Aktie, die von Morgan Stanley nach einer Investorenkonferenz mit einem Kursziel von 122 Euro zum Kauf empfohlen wurde, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 103 Euro zulegen (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 25.7.19), dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 100 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 100 Euro, Bewertungstag 8.11.19, BV 0,1, ISIN: DE000MC36J01, wurde beim Aktienkurs von 96,84 Euro mit 0,144 - 0,154 Euro gehandelt.

Steigt der Kurs der Siemens-Aktie in einem spätestens Monat zumindest auf 103 Euro an, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,36 Euro (+138 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 92,052 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 92,052 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ2NES4, wurde beim Aktienkurs von 96,84 Euro mit 0,50 - 0,51 Euro taxiert.

Gelingt der Siemens-Aktie in nächster Zeit der Anstieg auf die Marke von 103 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,09 Euro (+114 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 90,069 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 90,069 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SR38YQ7, wurde beim Aktienkurs von 96,84 Euro mit 0,70 - 0,71 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 103 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei auf 1,29 Euro (+82 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de