Massiver Gewinnanstieg sorgt bei Rocket Internet für Kursfantasie

Rocket Internet (WKN: A12UKK / ISIN: DE000A12UKK6) präsentierte starke Geschäftszahlen für das erste Halbjahr. So stand beim Nachsteuergewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein sattes Plus von 85 Prozent zu Buche (548 Mio. Euro). Verantwortlich für den massiven Gewinnanstieg war ein höherer Anteil am Ergebnis assoziierter und Gemeinschaftsunternehmen sowie ein besseres Finanzergebnis.

Positive Prognose für das Gesamtjahr

Für das laufende Gesamtjahr 2019 erwartet der Berliner Inkubator und Investor in Internetunternehmen in der Gründungsphase nun eine Verbesserung des operativen Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Vergleich zu 2018. Im Geschäftsbericht 2018 war der im MDAX notierte Konzern noch von einer Verschlechterung ausgegangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...