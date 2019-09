Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Marburg (pta008/19.09.2019/10:00) - _ * Hochwertige Produkte in Auftragsfertigung aus dem Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik tragen zur Margenverbesserung bei



Die Selfio GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902), setzt in ihrem Onlinehandel mit Systemen der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik jetzt auch auf den Vertrieb von Eigenmarken. Den Anfang machen stark nachgefragte Produkte wie Pumpengruppen für Heizungsanlagen sowie dezentrale Lüftungsanlagen. Das Angebotsspektrum wird kontinuierlich erweitert, weitere Produkte sind bereits in Planung. Für die Herstellung setzt Selfio auf zertifizierte Auftragsfertiger aus Deutschland und der europäischen Union, die über breite Erfahrung mit solchen Technologien verfügen. Der Vertrieb von Produkten unter Eigenmarke bietet den Kunden die Möglichkeit, hohe Qualität zu günstigen Preisen zu erwerben. Gleichzeitig erschließt diese Produktstrategie weitere Ertragspotenziale im E-Commerce-Geschäft der Selfio GmbH.



"Der positive Nachfragetrend in unserem Onlinehandel hält weiter an. Die Erweiterung der Produkt- und Dienstleistungspalette ist ein zentraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie," unterstreicht Dominik Schmucki, Geschäftsführer der Selfio GmbH. "Wir bieten unseren Kunden ein breit gespanntes und immer attraktiveres Angebot. Damit erhöhen wir deren Zufriedenheit und motivieren sie, wiederzukommen und uns zu empfehlen. Mit der Einführung von Eigenmarken erzielen wir Vorteile für alle Beteiligten und bauen damit unseren Wettbewerbsvorsprung nachhaltig weiter aus."



Weitere Informationen: Dr. Joachim Fleïng Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax.: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3U.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK), Erneuerbare Energien (EE) und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsfelder Cloud Computing und Onlinehandel energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel UUU).



(Ende)



Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Joachim Fleing Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net



ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1568880000232



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 19, 2019 04:00 ET (08:00 GMT)