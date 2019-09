Wie am 12. September 2019 angekündigt hat die Consus Real Estate AG (die Gesellschaft) den Gläubigern der EUR 200.000.000 4,00 Schuldverschreibungen fällig 2022 (ISIN DE000A2G9H97) nunmehr eine Änderung der Anleihebedingungen (Neufassung des Wandlungsmechanismus zur Anpassung an marktübliche Wandlungsprozesse) vorgeschlagen, über die die Gläubiger im Wege einer Gläubigerabstimmung ohne Versammlung beschließen sollen. Die Aufforderung zur Stimmabgabe ist inzwischen im Bundesanzeiger veröffentlicht worden (www.bundesanzeiger.de). Der Abstimmungszeitraum beginnt am Donnerstag, den 10. Oktober 2019, um 0:00 Uhr und endet am Montag, den 14. Oktober 2019, um 24:00 Uhr. Alle relevanten Dokumente sind auf der Webseite der Gesellschaft www.consus.ag unter "Investoren Gläubigerversammlung" verfügbar.

Sprache Deutsch Unternehmen CONSUS Real Estate AG Kurfürstendamm 188-189 10707 Berlin Deutschland

