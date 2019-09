Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 4,80 auf 3,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Kurs der Aktien von Telefonica Deutschland habe den Verlust von Umsätzen im Großhandel mit 1&1 Drillisch eingepreist, schrieb Analyst Keval Khiroya in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf dem niedrigen Kursniveau seien die Aktien jedoch eine Kaufgelegenheit./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-09-19/10:41

ISIN: DE000A1J5RX9