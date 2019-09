FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen dies- wie jenseits des Atlantiks präsentieren sich im Herbst extrem stabil. Während die EZB und die Fed die Erwartungen der Marktteilnehmer mehrheitlich erfüllten, treten die Indizes auf der Stelle. So hat der DAX gegenüber der Befragung der Privatanleger in der Vorwoche gerade einmal um 20 Punkte zugelegt. In der Folge präsentiert sich die Stimmung der Anleger kaum verändert.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, fiel der Bullenanteil der Privatanleger um 2 Punkte auf nun 40 Prozent. 39 Prozent (plus 4 Prozentpunkte) der Privaten sind nun pessimistisch gestimmt. Damit schauen 21 Prozent (minus 2) der Privatanleger von der Seitenlinie zu.

Auch an der Wall Street sind nur kleinere Verschiebungen bei den privaten Investoren zu erkennen. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey liegt der Anteil der Pessimisten nun bei 27,8 Prozent und damit 3,4 Prozentpunkte niedriger als noch vor Wochenfrist. Das Bullenlager ist dagegen um 2,2 Prozentpunkte auf 35,5 Prozent gestiegen. Neutral sind nun 36,8 Prozent der befragten US-Anleger gestimmt, was einem Plus von 1,2 Prozentpunkten entspricht. Damit überwiegt hier deutlich die Skepsis, womit aus Sentimentsicht noch Luft nach oben besteht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2019 04:25 ET (08:25 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.