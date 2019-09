Genf (www.anleihencheck.de) - Am Vortag hat die Federal Reserve wie von den Kapitalmärkten erwartet den Leitzinskorridor um 25 Basispunkte auf 1,75 bis 2,0 Prozent gesenkt, so die Experten von Unigestion.Für Florian Ielpo, Leiter des Makro-Researchs beim Vermögensverwalter Unigestion, habe die US-Notenbank gleichzeitig neuerliche Argumente dafür geliefert, dass sie aktuell lediglich Anpassungen in der Mitte des Zyklus vornehme. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...