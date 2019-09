Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN DE000A0HGQF5/ WKN A0HGQF), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, freut sich bekannt zu geben, dass die Gesellschaft im Rahmen des 19ten Europäischen Kongresses der Neurochirurgie, EANS 2019, in Dublin, Irland, ein wissenschaftliches Lunch-Symposium mit dem Titel "Local Therapies in Malignant Gliomas - update and new perspectives" ("Lokale Therapien zur Behandlung bösartiger Gliome - Update und neue Perspektiven") ausrichten wird. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der MagForce AG: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...