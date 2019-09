Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In Großbritannien fiel die Inflation im August überraschend stark von 2,1% auf 1,7% gg. Vj. zurück, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Damit befinde sich die Teuerung nach dem überraschend starken Anstieg vom Vormonat wieder in der Nähe der Inflationserwartungen der Bank of England. Insofern dürfte der ausgeprägte Rückgang keinen großen Einfluss auf die heutige Zinsentscheidung der britischen Notenbank haben. Mit Blick auf die weiter bestehenden Unsicherheiten bezüglich des Austritts Großbritanniens aus der EU dürfte sich die Bank of England heute in Zurückhaltung üben. ...

