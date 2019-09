Worauf Fachplaner und ausführende Firmen bei BIM-Projekten achten sollten, das erörterten wir in einem Interview mit Christopher Thiele, Projektvertrieb Gebäudetechnik bei Wago. Vor seiner jetzigen Tätigkeit war er mehrere Jahre als Projektleiter in einem Generalplanungsbüro für Großprojekte tätig.

»de«: Welche Definition würden Sie für die Planungsmethode BIM angeben?

C. Thiele: Am Markt existiert eine Vielzahl an Definitionen, was unter BIM eigentlich zu verstehen ist. Viele verstehen BIM nur als Planung in 3D, aber das greift meines Erachtens zu kurz. Es geht nämlich nicht nur um das Planen, sondern um das Modellieren eines Gebäudes, das gemeinsame, gewerkeübergreifende Arbeiten an einem Modell. Sie erzeugen dessen digitalen Zwilling. Das umfasst nicht nur die geometrischen Daten eines Gebäudes, sondern viele weitere Informationen, etwa zu Zeit, Kosten, Abrechnung oder der späteren Nutzung.

»de«: Derzeit wird zwar viel über BIM gesprochen, aber wird in der Praxis überhaupt schon viel mit BIM geplant?

C. Thiele: Wenn Sie unter BIM mehr verstehen als die Planung in 3D, dann lautet die Antwort nein. Das hat verschiedene Gründe. Zunächst einmal muss man ganz klar sagen: BIM ist nicht gratis, es verteuert die Planung. BIM kann Bauzeiten optimieren, Fehler vermeiden und so wieder Kosten einsparen. Wenn BIM wirklich gelebt wird, können sich Einspareffekte über den kompletten Lebenszyklus eines Gebäudes ergeben, also vor allem während dessen Nutzung. Doch wenn Sie als Bauherr ein Gebäude entwickeln, um es anschließend zu verkaufen, haben Sie an diesem Aspekt kein Interesse - Sie wollen möglichst günstig bauen.

Es gibt inzwischen eine Reihe von Projekten, bei denen in der Planungsphase BIM zum Einsatz kommt. Ich kenne aber hierzulande kein Projekt, beim dem BIM bis in die Nutzungsphase hinein wirklich durchgehalten wurde. In der Regel treten spätestens dann Probleme auf, wenn die ausführenden Firmen in Spiel kommen.

Ein Beispiel: In der neutralen Ausschreibungsphase wird z.B. ein Heizkessel mit Anschlüssen auf der Vorderseite geplant. Stellt sich dann bei der Wahl des konkreten Fabrikats heraus, dass dieser Kessel die Anschlüsse seitlich hat, müssen Sie dies in der Montageplanung berücksichtigen, es entsteht quasi eine neue Planung. Dies auch in dem gemeinsamen BIM-Modell zu berücksichtigen, ...

