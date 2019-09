Haarverdickende Intensivpflege für feines Haar

Viele deutsche Frauen haben feines Haar und wünschen sich daher mehr Volumen. Die Pantene Pro-V Volume+ Pflegeserie wurde speziell für den deutschen Markt für Frauen mit feinem Haar entwickelt. Die Volume+ Shampoos und Pflegespülungen verleihen alle Volumen und adressieren zusätzlich weitere Haarbedürfnisse wie Schutz vor Stylingschäden, Farbglanz, Extra-Frische oder mehr Substanz. Die Pflegeserie für Frauen mit dem Wunsch nach MEHR wird nun um ein innovatives Leave-in Treatment ergänzt: den Pantene Pro-V Volume Multiplier eine haarverdickende Intensivpflege. Sie verdickt das bestehende Haar, sodass es aussieht, als ob man bis zu 6.500 zusätzliche Haare hätte*.

Pantene Pro-V Haarexperte Sacha Schütte weiß: "Gerade feines Haar benötigt unbedingt die passende Pflege, denn es ist im Durchschnitt 20 dünner als normales Haar und enthält bis zu 50 weniger Keratin, das dem Haar Kraft und Stabilität verleiht. Dadurch verliert es schnell an Volumen, ist kraftlos und besonders anfällig für Schäden wie Haarbruch oder Spliss." Die haarverdickende Intensivpflege setzt genau hier an: verstärkende, haltgebende Inhaltsstoffe legen sich um die einzelnen Haarfasern und vergrößern so den Umfang der einzelnen Haare, ohne sie zu verkleben. Die Wirkstoffkombination aus Vitamin B3, Panthenol und Koffein dringt tief in das Haar ein, stärkt es bereits an der Haarwurzel und reduziert so Haarbruch. Für voller wirkendes Haar von der Wurzel an, sodass es aussieht, als ob man bis zu 6.500 zusätzliche Haare hätte*.

ANWENDUNG:

Der Volume Multiplier eignet sich ideal für die tägliche Anwendung im nassen Haar. Dafür zuerst einen Scheitel ziehen und das Spray mit dem Sprühkopf an drei Stellen der Scheitellinie auf die Kopfhaut sprühen. Im Anschluss weitere Scheitel ziehen und die Anwendung wiederholen ca. 5-mal -, bis möglichst die gesamte Kopfhaut von Ohr zu Ohr abgedeckt ist. Anschließend das Produkt eine Minute lang sanft in die Kopfhaut einmassieren und nicht ausspülen. Die Haare können anschließend wie gewohnt gestylt werden. Stylingtipp für noch mehr Volumen: Für mehr Stand das Haar am Ansatz entgegen der Liegerichtung föhnen.

Pantene Pro-V Volume Multiplier

Haarverdickende Intensivpflege für feines Haar, 100 ml 3,95 UVP**

Bei regelmäßiger Anwendung

** Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter Gamble keinen Einfluss.

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ariel, Antikal, Braun, blend-a-dent, Clearblue, Dash, Fairy, Febreze, Gillette, Head Shoulders, Herbal Essences, Lenor, Meister Proper, Olaz, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene Pro-V, Persona, Swiffer und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter. com/PGDeutschland.

