Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bauer AG nach einer Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 22,20 Euro belassen. Nach dieser gebe es für die Schätzung des operativen Gewinns (Ebit) des Bau- und Maschinenbauunternehmens ein Abwärtspotenzial 2019 von fast 30 Prozent, schrieb Analyst Jonas Blum in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Für die Schätzung des Nettogewinns reiche das Abwärtspotenzial sogar bis zu rund 80 Prozent./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005168108

