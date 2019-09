Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den Dow Jones und die Aktien von Microsoft, Apple, Solaredge, Varta, Tesla und Ballard Power. Die Entscheidung der US-Notenbank Fed, den Leitzins um 25 Basispunkte zu senken, war so erwartet worden. Aber beim Ausblick, wie es mit den Zinsen weitergeht, gab es dann doch eine echte Überraschung. Zunächst reagierten die Anleger verschreckt, dann drehte sie Stimmung. Greift der Dow Jones jetzt sogar sein Rekordhoch an? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um gute Nachrichten von Microsoft, die das Papier auf ein neues Allzeithoch treiben dürften, um erste Prognosen der neuen iPhone-Verkäufe, um Kaufchancen bei den beiden Überflieger-Aktien Solaredge und Varta, um erstaunliche Tesla-Zahlen und um den Höhenflug bei der Aktie des Brennstofzellen-Spezialisten Ballard Power. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.