Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Bauer AG nach einer Gewinnwarnung von 22 auf 18,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von der Warnung überrascht. Sie dürfte das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen und in die Aktie belasten./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / 09:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / 10:10 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-09-19/11:47

ISIN: DE0005168108