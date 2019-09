HolidayCheck Group AG: HolidayCheck Group AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019 an DGAP-Ad-hoc: HolidayCheck Group AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung HolidayCheck Group AG: HolidayCheck Group AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019 an 19.09.2019 / 11:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. HolidayCheck Group AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019 an München, 19. September 2019 - Die HolidayCheck Group AG passt ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2019 an. Die HolidayCheck Group AG geht nun von einer Steigerung der Umsatzerlöse im Jahresvergleich zwischen 3,0 Prozent und 6,0 Prozent sowie von einem operativen EBITDA zwischen 7,5 Millionen Euro und 10,5 Millionen Euro aus. Zuletzt war für das Geschäftsjahr 2019 von einem Umsatzwachstum zwischen 7,0 Prozent und 9,0 Prozent sowie von einem operativen EBITDA zwischen 8,5 Millionen Euro und 11,5 Millionen Euro ausgegangen worden. Grund für die Anpassung der Prognose ist eine unter den ursprünglichen Erwartungen liegende Geschäftsentwicklung im dritten Quartal, aus der der Vorstand für das vierte Quartal eine verhaltene Geschäftsentwicklung ableitet. In Summe kann damit im zweiten Halbjahr die unter den ursprünglichen Erwartungen liegende Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahrs nicht vollständig kompensiert werden. Kontakt: HolidayCheck Group AG Armin Blohmann Neumarkter Str. 61 81673 München Tel.: +49 (0) 89 357 680 901 Fax: +49 (0) 89 357 680 999 E-Mail: armin.blohmann@holidaycheckgroup.com 19.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HolidayCheck Group AG Neumarkter Str. 61 81673 München Deutschland Telefon: +49 89 357680 901 Fax: +49 89 357680 999 E-Mail: armin.blohmann@holidaycheckgroup.com Internet: www.holidaycheckgroup.com ISIN: DE0005495329 WKN: 549532 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 876469 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 876469 19.09.2019 CET/CEST ISIN DE0005495329 AXC0139 2019-09-19/11:57