Original-Research: Media and Games Invest plc - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Media and Games Invest plc Unternehmen: Media and Games Invest plc ISIN: MT0000580101 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 19.09.2019 Kursziel: EUR 1,80 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Ausbau des Portefeuilles - Neue Guidance für gamigo Mit einer Reihe von Informationen hat Media and Games Invest (MGI) gestern den Kapitalmarkt überrascht. Die hervorstechendste war aus unserer Sicht die Veröffentlichung einer Mittelfrist-Guidance für die Konzerntochter gamigo, die zeigt, dass MGI in den kommenden drei bis fünf Jahren die in den vergangenen Jahren erzielten Wachstumsraten bei Umsatz und Ertrag sogar übertreffen könnte. Untermauert wird die Entwicklung bei gamigo durch einen guten Newsflow aus den kürzlich übernommenen Beteiligungen im Bereich Medien und Werbung. Wir sehen unsere Einschätzung, dass die bislang getätigten Beteiligungen in diesem Wachstumssegment für MGI wertschöpfende Auswirkungen haben, unterstützt und bestätigen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel von EUR 1,80 je Aktie (Base CaseSzenario). Angesichts eines im Base Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 63,6% bekräftigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Media and Games Invest plc. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19021.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

