Die Schweizer Großbank UBS hat Prosus mit "Buy" und einem Kursziel von 90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Mit Aktien von Prosus sicherten sich Anleger einen günstigen Einstieg in den chinesischen IT-Konzern Tencent, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie der schweizerischen Großbank. Prosus selbst sei Investor und Betreiber von wachstumsstarken Technologie-Beteiligungen in Schwellenländern./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / 04:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

ISIN NL0013654783

AXC0146 2019-09-19/12:14