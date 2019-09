Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LANXESS: Bewertung stützt den Aktienkurs - Aktienanalyse Die deutsche Chemie- und Pharmabranche kommt nicht aus der Flaute, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe zur Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...