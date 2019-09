Gold: Nächste Hammer-Meldung +++ warum Sie diese Gold-Aktie jetzt unbedingt haben sollten!

Anzeige / Werbung

*Aktie im Fokus: AMEX Exploration*

Kurse DE: 0,71 EUR / CA: 1,03 CAD

ISIN CA03114B1022

WKN A2DJY1

Symbole DE: MX0 / CA: AMX



Amex Exploration- der schlafende Gold-Riese erwacht - jede Bohrung ein Volltreffer!

Sie kennen sicherlich den Blockbuster-Film "Und täglich grüßt das Murmeltier", bei dem der Hauptdarsteller in einer Zeitschleife feststeckt. Ähnlich ergeht es allen Anlegern in der Aktie unseres Gold-Favoriten Amex Exploration (WKN: A2DJY1), denn das Unternehmen liefert Woche für Woche überragende Goldfunde! Die heutige Meldung zeigt erneut, auf welchem gewaltigen Goldschatz die Firma sitzt. Da sich die exzellenten Bohrergebnisse regelrecht überschlagen, hat das Unternehmen ihr ursprünglich angedachtes Bohrprogramm von über 25.000 Meter kurzerhand auf 40.000 Meter ausgedehnt. Dies bedeutet nichts anderes, als dass Amex über die kommenden Wochen und Monate noch viele weitere Bohrungen veröffentlichen wird! Geologen und Management sind sich also sicher, dass man auf einem riesigen Goldvorkommen sitzt und möchte dies entsprechend schnell ausbohren.

Sollten die weiteren Ergebnisse auch derart spektakulär ausfallen (wovon wir fest ausgehen), dann steht die Aktie vor einer fulminanten Neubewertung - ähnlich wie wir diese schon bei Great Bear gesehen haben. Bisher hatten vor allem Gold-Insider wie der milliardenschwere Star-Investor Eric Sprott das richtige Näschen und den Titel auf dem Schirm. Das dürfte sich inzwischen geändert haben, denn aufgrund der überragenden Goldfunde war die Firma auf den jüngsten Minenkonferenzen in Nordamerika das Gesprächsthema schlechthin und bei den Investoren in aller Munde! Der Zug kommt ins Rollen, verpassen Sie ihn nicht!

Kurs-Explosion ist nur noch eine Frage der Zeit - geben Sie kein Stück aus der Hand!

Wir haben Ihnen die Aktie bereits vor einigen Monaten ausführlich vorgestellt und freuen uns über die bisher erzielten Gewinne. Doch das ist erst der Anfang. Der aktuell starke Goldmarkt sowie die hochgradigen Vorkommen werden den Titel weiter beflügeln. Mehrere 100% Kurspotential halten wir in den kommenden Monaten durchaus für realistisch. Auch charttechnisch sind alle Vorzeichen auf grün gestellt! Nach dem massiven Anstieg erfolgte die dringend benötigte Konsolidierung in einer aufsteigenden Seitwärtsphase. Wird die aktuelle Keilformation nach oben aufgelöst, bedeutet das ein extrem bullisches Signal und die Aktie dürfte kurzfristig auf das Jahreshoch um 1,50 CAD hochspringen - dies wären schnelle 50% Zugewinn vom aktuellen Niveau. Weitere Gold-Entdeckungen sollten den Kurs dann zügig über die Marke von 2 CAD katapultieren. Sie dürfen gespannt sein! Nutzen Sie daher die aktuelle Konsolidierung und jeden Rücksetzer als neue Einstiegschance oder günstigen Nachkauf und geben Sie kein Stück aus der Hand!

Massive Nachfrage von Experten und Investoren auf der aktuellen US-Minenkonferenz!

Wie vom Management zu hören, wurde Amex auf den gerade zu Ende gegangenen US-Minenkonferenzen in Beaver Creek und Denver geradezu mit Anfragen geradezu überrannt. Was auch nicht weiter verwunderlich ist, denn derartig hohe Gold-Gehalte in den Bohrkernen lassen natürlich die gesamte Branche aufhorchen und wecken Begehrlichkeiten! Es ist für uns nur noch eine Frage der Zeit, bis sich hier auch größere Unternehmen beteiligen oder sich sogar die ganze Firma einverleiben wollen, allerdings dann auf einem ganz anderen Kursniveau als heute. Wir hoffen jedoch, dass dies noch nicht so schnell passiert, denn wir haben Sie bereits oft genug auf die Kursexplosionen bei Great Bear, GT Gold oder Aurion hingewiesen, die sich in einer nahezu identischen Ausgangslage befunden haben. Diese waren alles Vervielfacher innerhalb weniger Monate und haben ihre Investoren reich gemacht! Wir können Sie nur immer wieder auf diese besondere Ausgangslage und eine bevorstehende Kursexplosion hinweisen, handeln müssen Sie selbst!

Amex Exploration meldet neue Mega-Funde in der Gratien Gold Zone

Die heute Früh veröffentlichten Ergebnisse aus 3 weiteren Bohrlöchern in der Gratien Gold Zone lieferten sagenhafte Goldgehalte von bis zu 315,40 g/T Gold! Bereits in den letzten Wochen wurden in der Eastern Gold Zone eine Reihe hochgradiger Goldmineralisierungen gefunden mit bis zu sensationellen 393,33 g/T Gold in Teilabschnitten. In der Grey-Cat-Zone wurden darüber hinaus Bohrungen mit bis zu 134,16 g/T Goldgehalt durchgeführt! Das bedeutet nichts anderes als, dass Amex mit jeder Bohrung auf neue hochgradige Vorkommen stößt und damit schon bald eine Ressourcen-Schätzung mit mehren Millionen Unzen Gold im Boden vorlegen kann. Zudem sehen wir, dass das Vorkommen enorm wächst und vor allem durch sogenannte "Step-Out"-Bohrungen auch an Fläche hinzugewinnt. Der goldhaltige Erzkörper scheint enorm zu sein, denn selbst einige hundert Meter von den eigentlichen Hauptentdeckungen entfernt zeigen die Bohrkerne noch hochgradige Goldgehalte. Das gibt es weltweit nur noch ganz selten! Es ist also wenig überraschend, dass die gesamte Minen-Branche die weiteren Entwicklungen mit Spannung verfolgt.

Überzeugen Sie sich selbst mit bloßem Auge von diesen hochgradigen Funden, die in der Goldbranche äußerst selten anzutreffen sind. Zusammen mit den bisherigen veröffentlichten exzellenten Bohrergebnissen fangen wir bereits an, unruhig im Sessel rumzurutschen, was dies für die kommende Ressourcenschätzung bedeuten wird!

Wo findet man viel Gold? Am besten dort, wo es schon massive Vorkommen und Minen gibt!

Amex Flagschiffprojekt "Perron" liegt im Abitibi-Grünsteingürtel, das zu den Regionen mit den weltweit bekanntesten und ergiebigsten Lagerstätten von Gold und Basismetallen zählt. Wie Sie nachfolgender Grafik entnehmen können, sind im Umkreis von 100 km wahre Goldgruben beherbergt, u.a. sind dies Timmens (71 Mio. Unzen Gold), Kirkland Lake (24 Mio. Unzen Gold) , Rouyn Noranda (19 Mio. Unzen Gold), Val d'Or (20 Mio. Unzen Gold) und Detour Lake (16 Mio. Unzen Gold)! Nebenbei erwähnt gibt es in Quebec kein Gold-Projekt, welches NICHT in Produktion gegangen ist! Amex Exploration wird so zum begehrten Übernahmeziel! Der Goldproduzent Kirkland Lake Gold liegt beispielsweise in unmittelbarer Nähe! Auch hier ist Eric Sprott Grossaktionär! Sie können also 1 und 1 zusammenzählen und sich denken warum er sich auch scho bei Amex massiv eingekauft hat. Kommt hier bald eine strategische Beteiligung? Wenn ja, dann dürfte sich der Aktienkurs jedoch schon in anderen Sphären befinden!

Warum uns die Aktie von Amex Exploration (WKN: A2DJY1) nicht nur aufgrund der aktuellen Bohrergebnisse so gut gefällt, wird aus den Investment-Highlights mehr als ersichtlich:

Riesiges Landpaket im weltberühmten ‚Abitibi Grünsteingürtel" (Quebec) - im 100 km Umkreis wurden bereits mehr als 170 Millionen Unzen Gold entdeckt.

Das Flagschiffprojekt ‚Perron" liegt in der Nähe von diverse Weltklasselagerstätten und Minen.

Extrem aussichtsreiches Projektportfolio mit über 26.747 Hektar in Quebec und Ontario.

Exzellente geologische Lage der akquirierten Landpakete in bergbaufreundlichen Regionen in Kanada.

Niedrige Anzahl an ausstehenden Aktien.

Top Infrastruktur, insbesondere durch diverse Minen in der unmittelbaren Umgebung.

Weltklasse-Bohrergebnisse: Das laufende Bohrprogramm ergab erstklassige mit hochgradigen, kontinuierlichen Mineralisierungsabschnitten. Sogar sichtbares Gold in vielen Bohrkernen.

Enormes Explorationspotential - große Teile der Explorationsprojekte sind noch unerforscht.

Das Flagschiffprojekt ‚Perron" hat das Potential mehrere Millionen Unzen Gold zu beherbergen!

Amex Exploration ist ein erstklassiges Übernahmeziel für Edelmetallproduzenten in der Region, deren Minen erschöpft sind und neue Erzkörper benötigen.

Vertrauensbeweis: Renommierter Investor Eric Sprott zählt zu den größten Aktionären.

Bewährtes und erfahrenes Management-Team.

Fazit:

Amex Exploration als noch schlafender Gold-Riese grüßt analog dem Murmeltier Woche für Woche mit überragenden Bohrergebnissen. Positionieren Sie sich in der Aktie, bevor weitere Erfolgsmeldungen den Kurs davonlaufen lassen, denn an der Börse gilt: wenn der Wecker klingelt, ist es bereits zu spät! Die aktuelle Ruhephase im Aktienkurs nach dem ersten starken Anstieg seit Mai diesen Jahres dürfte unseres Erachtens in Kürze zu Ende gehen. Es gibt also kaum noch einen besseren Einstiegszeitpunkt als jetzt. Der Titel ist und bleibt für uns ein Vervielfacher-Kandidat und unser Top-Favorit unter den wenigen aussichtsreichen Gold-Explorationsfirmen. Nutzen Sie die Informationen, die wir Ihnen hier anbieten und geben Sie kein Stück aus der Hand!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

