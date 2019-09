Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Vodafone von 160 auf 190 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt preise im Aktienkurs derzeit einen Wert der Funkmasten von 20 Pence je Vodafone-Aktie ein, schrieb Analyst Adam Fox-Rumley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sowie ein nach vorn verschobener Bewertungshorizont seien die Gründe für das höhere Kursziel für den britischen Telekomkonzern./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2019 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-09-19/12:38

ISIN: GB00BH4HKS39