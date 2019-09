Berlin (ots) - Am Freitag, 20. September 2019, werden in Leipzig zum 25. Mal die Goldene Henne-Trophäen vergeben. Mit Deutschlands größtem Publikumspreis werden nicht nur die beliebtesten Entertainer, Schauspieler, Musiker, Sportler und Aufsteiger des Jahres ausgezeichnet, sondern auch besondere Lebensleistungen. Der Ehrenpreis in der Kategorie Politik geht in diesem Jahr an die ersten Montagsdemonstranten im Wendeherbst. Kai Pflaume moderiert die glamouröse Gala vor rund 4.500 Zuschauern in der Leipziger Messe. Das rbb Fernsehen, MDR-Fernsehen sowie erstmals auch das NDR Fernsehen übertragen die Preisverleihung ab 20.15 Uhr live.



Zu den Showacts der Gala gehören u. a. Peter Maffay, Silly mit Julia Neigel & Anna R., Wincent Weiss, Sebastian Krumbiegel, Jeanette Biedermann, Alvaro Soler und Ben Zucker. TV-Premiere feiert der von Sotiria gesungene Jubiläumssong für den Sandmann, der in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag (22. November 2019) feiert.



Hoffnung auf die Trophäe können sich in der Kategorie "Entertainment" u. a. Kim Fisher & Jörg Kachelmann, Martin Rütter, Dieter Nuhr oder Joko Winterscheidt & Paul Ripke machen. In der Rubrik "Schauspiel" stehen beispielsweise Ulrich Noethen, Ursula Werner, Emilia Schüle, Katharina Wackernagel und Alexander Scheer zur Wahl. In der Kategorie "Musik" sind u. a. Roland Kaiser, Wincent Weiss, Sarah Connor, Herbert Grönemeyer oder Rammstein nominiert. Und im Bereich "Sport" stehen u. a. Bobfahrer Francesco Friedrich, der Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin oder der Fußballtrainer Jürgen Klopp zur Wahl. In der Kategorie "Aufsteiger des Jahres" sind in diesem Jahr der 11-jährige Julius Weckauf, die 11-jährige Helena Zengel und der 13-jährige Tilman Döbler nominiert.



Das rbb Fernsehen ist nicht nur bei der Gala, sondern auch bei der After-Show-Party ab 23.15 Uhr live dabei. rbb-Moderatorin Tina Kramhöller trifft die strahlenden Siegerinnen und Sieger exklusiv hinter der Bühne. Die Goldene Henne



Die Goldene Henne wird seit 1995 verliehen und erinnert an die 1991 verstorbene Entertainerin Helga Hahnemann. Mit Deutschlands größtem Publikumspreis zeichnet Super Illu jedes Jahr gemeinsam mit rbb und MDR Fernsehen die beliebtesten Stars aus Fernsehen, Musik und Sport sowie Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft aus.



Pressekontakt:



rbb Presse & Information

Elisabeth Schwiontek

Tel 030 / 97 99 3 - 12 111

rbb-presseteam@rbb-online.de



Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4379651