Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PSA nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Investoren sorgten sich immer wieder um niedrige Investitionsquoten des Autobauers, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussagen des Managements auf der Veranstaltung deuteten jedoch darauf hin, dass PSA effizient investiert. Beim Thema CO2-Emissionen seien die Franzosen gemeinsam mit Toyota führend./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2019 / 19:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2019 / 19:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-09-19/12:41

ISIN: FR0000121501