Mainz (ots) - In Berlin haben die Dreharbeiten für die temporeiche Culture-Clash-Komödie mit dem Arbeitstitel "Matze, Kebab und Sauerkraut" begonnen. Die Hauptrollen sind mit Franz Dinda, Omar El-Saeidi und Christine Eixenberger besetzt, in weiteren Rollen spielen neben anderen Andrea Sawatzki, Francis Fulton-Smith, Adnan Maral und Siir Eloglu. Götz Otto hat eine Gastrolle übernommen. Regie führt Christoph Schnee, das Drehbuch stammt von Timothy Tremper nach einer Idee von Alice Brauner.



Mit einem Paukenschlag wird die langjährige Freundschaft der beiden Filous Noah (Franz Dinda) und Hakim (Omar El-Saeidi) einer harten Prüfung unterzogen. Denn dummerweise verknallen sie sich in dieselbe Frau - die coole Fotografin Charlotte (Christine Eixenberger). Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Männern: ihre Religion. Der eine ist Jude, der andere Muslim. Und Charlotte: bayerische Christin! Um die Traumfrau beginnt zwischen den "best buddies" ein erbittertes Duell. Auch zwischen den eigentlich befreundeten Familien kommt es zum Streit, denn die junge Frau ist blond, blauäugig, deutsch und katholisch. Ein No-Go für die ach so assimilierten Familien Hirschman und Abu Yazid!



"Matze, Kebab und Sauerkraut" ist eine Produktion der CCC Cinema und Television für das ZDF. Produzentin ist Alice Brauner, die Redaktion im ZDF liegt bei Thorsten Ritsch und Corinna Marx. Die Dreharbeiten dauern bis Mitte Oktober. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



