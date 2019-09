Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Coreo AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) die Mieteinnahmen mehr als verdoppelt, aber auch mit dem gesamten Zahlenwerk die Erwartungen von SRC erfüllt. In der Folge belassen die Analysten das Kursziel und das positive Rating unverändert.

Nach Analystenaussage habe das Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien bei 445.000 Euro gelegen. Hierin schlage sich vorrangig der Verkauf eines Objekts in Flensburg nieder. Erste kleine Verkaufserlöse aus den Wohnungsverkäufen in Göttingen seien ebenfalls enthalten. Der Materialaufwand habe sich erwartungsgemäß gegenüber der Vorjahresperiode deutlich erhöht und bei rund 1,2 Mio. Euro gelegen. Hierin seien neben ansteigenden Betriebskosten vor allem auch Investitionen in Bestandsobjekte enthalten. Das operative Ergebnis auf EBIT-Basis habe bei rund -307.000 Euro (HJ 2018: -201.000 Euro) gelegen. Der Finanzaufwand sei leicht gestiegen und betrage rund -1 Mio. Euro.

Nach Analystenaussage liege das Vorsteuerergebnis bei -1,3 Mio. Euro und das Nettoergebnis weise einen Verlust von -1,65 Mio. Euro aus. Hier gelte es laut SRC jedoch zu beachten, dass das zweite Halbjahr einen deutlich höheren Ergebnisbeitrag leisten werde. Demnach gehe das Analystenteam weiterhin von einem Nettogewinn von über 4 Mio. Euro im Gesamtjahr aus und erwarte für das restliche laufende Geschäftsjahr Zukäufe zum Bestandsportfolio. Außerdem halte SRC weitere Veräußerungen für nicht ausgeschlossen. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel von 3,00 Euro und erneuern die Kaufempfehlung für die Coreo-Aktie.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.09.2019, 12:25 Uhr)

