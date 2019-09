marktEINBLICKE um 12: Wenig Bewegung im DAX, starke Zahlen bei Rocket Internet

Beim DAX gibt es am Donnerstag genau wie in den Handelstagen zuvor nur wenig Bewegung zu vermelden. So kann sich der Index mit einem Plus von 0,2 Prozent nur leicht vom Vortageskursniveau absetzen. Die US-Notenbank Fed gab am Mittwoch bekannt, dass der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine neue Spanne zwischen 1,75 und 2,0 Prozent gesenkt wird. Dies war aber im Vorfeld bereits erwartet worden und sorgte deshalb für keine neuen Kaufimpulse.

Die Lage an der Frankfurter Börse: