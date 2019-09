Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG (ISIN DE000A1YC913/ WKN A1YC9) ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor, so "mainvestor Company Talk" in einer aktuellen Ausgabe.Im Fokus stünden Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten würden. Neben einem günstigen Einkauf beruhe der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit bestehe das Portfolio der FCR Immobilien AG aus 71 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 324.000 m². Zu den Mietern würden bekannte Marken wie EDEKA, Netto, Rossmann, OBI, REWE und ALDI gehören. ...

