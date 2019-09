Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation im Vereinigten Königreich hat sich mehr als erwartet verlangsamt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Verbraucherpreise seien in den letzten 12 Monaten um lediglich 1,7% gestiegen, die Kerninflation habe im August nur 1,5% betragen. Nach der Veröffentlichung der schwachen Inflationsdaten habe gestern das Pfund leicht abgewertet, den Verlust aber gleich wettgemacht. Die britische Währung bleibe überraschend stark. Dank Hoffnungen auf ein Abkommen zwischen Großbritannien und der EU sei das Pfund gegenüber dem Euro um 5% stärker als noch vor 5 Wochen. Dabei sei keine Einigung in Sicht. Gespräche zwischen Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker seien am Montag ergebnislos verlaufen. Morgen sollte das Oberste Gericht über die Rechtmäßigkeit der Zwangspause des Parlaments entscheiden. (19.09.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...