FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat sich nach Aussage von EZB-Direktor Benoit Coeure bei der Rettung des Euro nahe an der Grenze zur Fiskalpolitik bewegt. "Wir waren dicht, manchmal auch sehr dicht an der Grenze zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik", sagte Coeure in Frankfurt.

Als ein Beispiel nannte Coeure die Konditionalität möglicher Programme zum gezielten Ankauf von Staatsanleihen einzelner Länder (Outright Monetary Transactions - OMT). "Ohne ESM hätte es kein OMT gegeben", sagte geben. Ein weiteres Beispiel sei die fehlende Risikoteilung im Rahmen des Staatsanleihekaufprogramm PSPP.

Coeure verlässt Ende des Jahres das EZB-Direktorium.

