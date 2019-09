Der revolutionäre Konnektivitätsservice LuxStream wird in der gesamten Flotte von Vista Global mit 116 Flugzeugen verfügbar sein



Bahnbrechende Entwicklung für das In-Flight-Erlebnis von Vista Global-Mitgliedern

Bislang unerreichte 25 Megabit pro Sekunde in den USA; 1 Megabit pro Sekunde weltweit

Als Launch-Partner bringt Global Vista in der privaten Luftfahrt innovative Technologie weiter voran

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Sept. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vista Global, der Konzern, der die private Luftfahrt vereinfacht, gibt eine revolutionäre Technologiepartnerschaft mit Collins Aerospace Systems bekannt, die privaten Luftfahrtkunden die schnellstmöglichen Broadband-Geschwindigkeiten zur Verfügung stellt, die heute verfügbar sind. Dies ist eine weitere Demonstration, wie Vista Global die neuste und innovativste Technologie auf den Markt bringt und eine radikale technologische Veränderung in der gesamten Branche der privaten Luftfahrt vorantreibt.

Die bahnbrechende Vereinbarung sieht die Ausstattung der gesamten Flotte mit 116 Flugzeugen von Vista Global, die unter den Marken VistaJet und XO betrieben werden, mit LuxStream-Verbindungsservices vor, die Kunden eine einzigartige digitale Konnektivität bieten. LuxStream wird zuerst in den 36 Business-Jets von Global Vista integriert, die unter der Marke Vista Jet betrieben werden.

Thomas Flohr, Gründer und Vorsitzender von Vista Global, kommentierte:

"LuxStream markiert den neusten Schritt von Vista Global, um einen Umbruch in der Luftfahrtbranche zu bewirken und sie weiter voranzubringen. Der Service wird vollständig revolutionieren, was es bedeutet, während eines Fluges mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben, und bietet unseren Kunden Broadband-Geschwindigkeit in einer Höhe, die der Verbindung entspricht, die sie an Land erwarten würden. Die einzigartige Geschwindigkeit von LuxStream gibt unseren Mitgliedern die Möglichkeit in die Hand, mit dem Internet verbunden zu sein, so dass sie ihre Geschäfte und ihr Familienleben glatt und reibungslos fortsetzen können, während sie in der Luft sind, und der Welt von heute einen Schritt voraus bleiben können."

Das LuxStream-System wird zukünftigen und bestehenden Mitgliedern von VistaJet und XO konkurrenzlose digitale Konnektivitätsservices während des Fluges bieten, mit denen sie und ihre Gäste:

Rund um die Uhr während des Fluges digital vernetzt sein können, wobei sie gleichzeitig Inhalte in Ultra HD streamen können und Zugang zu ihrem gesamten Umfang an verbundenen Dienstleistungen haben.

Ein einzigartiges Serviceangebot mit der höchstmöglichen verfügbaren Bandbreite haben; bis zu 25 Mbps in den USA und 15 Mbps weltweit.

Vista Global unterhält eine langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft mit Collins Aerospace, eine Einheit der United Technology Corporation, ein führendes Unternehmen für Konnektivitätslösungen während des Fluges, und Mitglieder von Global Vista werden in vollem Umfang von dem Erlebnis profitieren, das Collins mit seinem renommierten Serivice- und Supportnetzwerk liefern wird. Das LuxStream-Netzwerk wird von SES betrieben, dem führenden Satellitenbetreiber der Welt mit mehr als 70 Satelliten in zwei verschiedenen Umlaufbahnen, Geostationary Orbit (GEO) und Medium Earth Orbit (MEO), und einer nachweislichen Erfolgsbilanz in der Weiterentwicklung von Satelliten und verwandter Technologie.

Dies ist der letzte Meilenstein in 12 geschäftigen Monaten für Vista Global, in denen der Konzern eine Reihe von Meilensteinen erreicht hat, die die Branche prägen werden, darunter die Einführung von XO, dem Marktplatz für globale private Luftfahrt, gefolgt von den maßgeblichen Übernahmen von JetSmarter, einer bahnbrechenden Technologieplattform, sowie XOJET, dem führenden Unternehmen für private On-Demand-Luftfahrt in den USA.

Über Vista Global

Vista Global Holding bietet weltweit geschäftliche Luftfahrtservices an. Vista Global, eine globale Gruppe mit Sitz am DIFC in Dubai, integriert ein einzigartiges Portfolio von Unternehmen, die Asset-Light-Lösungen anbieten, um alle wichtigen Aspekte der geschäftlichen Luftfahrt abzudecken: garantierte und weltweite Abdeckung von On-Demand-Flügen; Leasing und Finanzierung von Flugzeugen sowie modernste Luftfahrttechnologie. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, den Kunden jederzeit und überall auf der Welt die fortschrittlichsten Fluglösungen und den besten Mehrwert zu bieten. Das Wissen und Verständnis von Vista Global für alle Aspekte der Branche bietet allen Geschäftsreisekunden und -plattformen die besten End-to-End-Angebote, -Services und -Technologien über seine Services unter den Marken VistaJet und XO.

Weitere Informationen und aktuelle Meldungen zu Vista Global sind verfügbar auf vistaglobal.com .

Über VistaJet

VistaJet ist das erste und einzige globale Luftbeförderungsunternehmen. Mit seiner Flotte von mehr als 70 Geschäftsflugzeugen in Silber und Rot hat VistaJet bereits Unternehmen, Regierungsvertreter und Privatkunden in 187 Länder befördert und deckt damit 96 % der Welt ab. Das Unternehmen wurde 2004 von Thomas Flohr gegründet und war Vorreiter eines innovativen Geschäftsmodells, bei dem Kunden Zugriff auf eine komplette Flotte haben, aber dabei nur für die Stunden zahlen, die sie tatsächliche fliegen, ganz ohne die Verantwortlichkeiten und Vermögensrisiken, die der Besitz eines Flugzeugs mit sich bringt. VistaJets markenspezifische Programm-Mitgliedschaft bietet Kunden ein maßgeschneidertes Abonnement von Flugstunden auf seiner Flotte aus Mittel- und Langstreckenjets, mit denen sie jederzeit und überallhin fliegen können. Über die End-to-End-Buchungsapp

Über XO

XO ist der erste globale digitale Marktplatz für die private Luftfahrt. Die zentralisierte Plattform kombiniert die zuverlässige betriebliche und kundenorientierte Kompetenz von XOJET mit der Geschwindigkeit und dem Komfort der Technologie, die von JetSmarter entwickelt wurde.

Alle privaten Luftfahrtkunden können sofort einen Flug anfordern oder einen Sitz über die XO-App oder online buchen, und bietet Zugang zu Tausenden von Privatjets aus allen Kategorien, von leichten, mittelgroßen, super-mittelgroßen bis zu Langstrecken-Flugzeugen. XO-Mitglieder können außerdem von Vorzugspreisen und garantiertem Zugang profitieren, und ihnen steht rund um die Uhr Hilfe der Aviation Advisors von XO zur Verfügung.

Weitere Informationen und aktuelle Meldungen zu XO sind verfügbar auf flyxo.com

Über XOJET

XOJET ist ein führendes Luftbeförderungsunternehmen mit FAA-Lizenz Teil 135 mit Sitz in den USA, das mehr als 40 Business-Jets betreibt und über seine direkten Tochtergesellschaften eines der größten exklusiven Shuttle-Netzwerke für Unternehmen in den USA mit jährlich mehr als 200.000 Passagieren führt. XOJET Aviation LLC befindet sich im mehrheitlichen Besitz von US Investors, wobei Vista Global eine nicht-kontrollierende Minderheitsbeteiligung hält.

Über Collins Aerospace

Collins Aerospace Systems, eine Einheit der United Technologies Corp.

Über United Technologies Corporation

United Technologies Corp. mit Sitz in Farmington, Connecticut, bietet hochtechnologische Systeme und Services für das Bauwesen und die Luft- und Raumfahrt. Durch die Kombination einer Leidenschaft für Wissenschaft mit Präzisionskonstruktion erstellt das Unternehmen intelligente, nachhaltige Lösungen, die die Welt braucht.

Über SES

SES ist der weltweit führende Satellitenbetreiber mit mehr als 70 Satelliten in zwei verschiedenen Umlaufbahnen, Geostationary Orbit

