Unterföhring (ots) - Eine Viertelstunde voller Freiheit oder Dienst ganz im Sinne des Senders? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten im Herbst wieder gegen ProSieben an. In neuen Folgen der Show-Reihe "Joko & Klaas gegen ProSieben" (ab 8. Oktober, immer dienstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) müssen die beiden ewigen Rivalen gemeinsam spielen, um gegen ihre Gegner zu bestehen. Über ihre Herausforderer und die Spiele bestimmt einzig und alleine ihr Arbeitgeber. Nach bisher vier Ausgaben steht es mit 2:2 unentschieden zwischen Sender und Joko & Klaas.



Gätjen. Diese ProSieben-Show begeisterte Zuschauer und Presse: Die erste

Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" erzielte im Frühjahr im

Schnitt einen sehr guten Marktanteil von 15,6 Prozent bei den 14- bis

49-jährigen Zuschauern. Die überraschenden 15 Live-Minuten von "Joko

& Klaas LIVE" brillierten in der Prime Time sogar mit bis zu 20,4

Prozent Marktanteil (14-49 Jahre). Produziert wird "Joko & Klaas gegen ProSieben" von der F.L.O.R.I.D.A

TV GmbH. "Joko & Klaas gegen ProSieben" - ab 8. Oktober, immer dienstags, um

20:15 Uhr,

"Joko & Klaas LIVE" - nach einem Sieg immer mittwochs, um 20:15 Uhr

auf ProSieben und bei Joyn Hashtag zur Show: JKvsP7

