Berlin (ots) - Nur noch bis zum 24. Oktober durchhalten, dann erscheint endlich der neue Asterix Band "Die Tochter des Vercingetorix"! Im Asterix-Presseportal stehen Ihnen schon jetzt zahlreiche Hintergrundinformationen sowie Bildmaterial aus dem Asterix-Universum zur Verfügung.



Mit "Die Tochter des Vercingetorix" erscheint zum vierten Mal ein neuer Band aus der Feder der Autoren Jean-Yves Ferri (Szenarist) und Didier Conrad (Zeichner).



Nach den Strapazen ihrer letzten Reise durch Italien hätten sich Asterix und Obelix gewünscht, die Ruhe im beschaulichen Aremorica zu genießen. Doch daraus wird leider nichts! Ein geheimnisvolles Mädchen kommt ins Dorf, begleitet von zwei Arverner-Häuptlingen. Die Drei sind auf der Flucht vor Julius Cäsar und seinen Legionären, und das aus gutem Grund: Im Dorf munkelt man, dass der Vater des jungen Mädchens kein Geringerer sei als Vercingetorix, der große Arvernerhäuptling, der einst bei Alesia von Julius Cäsar geschlagen wurde!



Registrieren Sie sich jetzt auf dem Egmont-Presseportal für den Asterix Band 38 Presseraum



+++ Save the Date - Akkreditierung zur Pressekonferenz in Frankreich startet heute! +++



Die offizielle Pressekonferenz zum neuen Asterix findet am 14. Oktober 2019 im statt. Akkreditieren Sie sich bis zum 30. September Mail.



PK Paris Die Tochter des Vercingetorix

Datum: 14.10.2019

Ort: HACHETTE LIVRE; 58 Rue Jean Bleuzen; 92170 Vanves

Beginn: 9 Uhr Teilnahme nur mit Akkreditierung möglich.



