VANCOUVER, BC (19. September 2019) - Pasha Brands Ltd. (Pasha) (CSE: CRFT) (OTC: CRFTF) (FSE: ZZD), das größte nordamerikanische Markenhaus für Craft-Cannabis (nachhaltig in Handarbeit angebautes Cannabis), freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft BC Craft Supply Co. Ltd (BC Craft) in Kanada bisher mehr als 100 Liefervereinbarungen mit Mikro-Anbaubetrieben (Mikro-Anbaubetriebe) unterzeichnet hat.

Nach der Zulassung kann ein Mikro-Anbaubetrieb ca. 500 Kilogramm getrocknete Blüten pro Jahr auf der gesetzlich zulässigen Fläche von 2.150 Quadratfuß (ca. 200 m²) produzieren. Mit diesen Liefervereinbarungen, unter anderem mit den ersten drei von Health Canada zugelassenen Mikro-Anbaubetrieben, dürfte Pasha in der Lage sein, über 50.000 Kilogramm Craft Cannabis pro Jahr auf den Markt zu bringen, zumal weitere Zulassungen erteilt werden. Damit würde Pasha zu einem der größten Anbieter von Craft Cannabis weltweit.

Noch liefern Zehntausende von Cannabis-Produzenten auf dem grauen Markt von Küste zu Küste beachtliche 85 % des Cannabis, das die Kanadier konsumieren. Bisher wurde die Legalisierung durch Probleme mit Qualität, Frische und Verfügbarkeit behindert, da die industriellen Cannabis-Produzenten auf den Anbau von sehr großen Mengen von Cannabis aus sind. Die Preise für begrenzte Lieferungen von Craft-Cannabisblüten in kleinen Chargen, die durch Online-Einzelhändler der Provinz vertrieben werden, betragen heute über $ 20 pro Gramm, und bisher wurde wenig unternommen, um die Auswirkungen der Nichtumstellung dieser Produzenten auf die lokale Wirtschaft einzudämmen.

Unser Ziel bei der Schaffung der BC-Craft-Plattform war die Unterstützung dieser Craft-Produzenten in Kanada, die die Kanadier seit Jahrzehnten mit ihren Cannabisprodukten beliefern, sagte Patrick Brauckmann, der Executive Chairman von Pasha, sowie die Unterstützung ihres Übergangs in den geregelten Markt durch die neue Mikro-Zulassung von Health Canada.

BC Craft schließt dabei eine Liefervereinbarung über den Kauf der jährlichen Liefermenge eines Mikro-Anbaubetriebs ab und bietet exklusive Go-to-Market-Pläne mit entsprechenden Hilfen und Ressourcen bei der Beantragung einer Mikro-Anbau-Zulassung bei Health Canada sowie Marktunterstützung und Infrastruktur bei der Vermarktung auf dem legalen Markt.

Dass wir diesen Meilenstein so früh in unserem Bestehen erreichen, zeugt von dem Vertrauen, das die Craft-Produzenten in uns setzen, sagte Brauckmann. Sie wissen, dass wir die gleichen Werte vertreten und ihnen helfen können, auf dem legalen Markt in einer Weise erfolgreich zu sein, an die sie glauben, indem wir ihnen ermöglichen, das zu tun, was sie am besten können.

Über Paasha Brands

Pasha mit Sitz in Vancouver (British Columbia) ist ein in der Zeit der Prohibition gegründetes, fest im Craft-Cannabis-Sektor verankertes Unternehmen, das ein landesweites Netz von Craft-Anbaubetrieben aufbaut, um in Kanada qualitativ hochwertiges Cannabis anzubieten. Dank seiner nachweislichen Kompetenzen auf dem Gebiet des Cannabisanbaus, der genetischen Forschung und Entwicklung, der Produktverarbeitung und des Einzelhandels und über sein Netzwerk aus Hunderten von Craft Cannabis-Lieferanten, die alle unter dem Dach von Pasha operieren, hat sich Pasha im neu entstandenen legalen Cannabismarkt eine hervorragende Position gesichert.

Die Pasha-Tochter Medcann Health Products Ltd. ist ein von Health Canada lizenzierter Anbau- und Verarbeitungsbetrieb, der über eine Lizenz für den Verkauf von medizinischen Cannabisprodukten in Kanada verfügt.

Pasha und BC Craft arbeiten zurzeit auch an der Errichtung eines Craft Cannabis Campus, mit dem sichergestellt werden soll, dass der neu entstandene legale Markt für Cannabis in Kanada auch von handwerklicher Qualität geprägt ist. BC Craft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Handwerksbetriebe im Cannabissektor bei der Einhaltung der Sicherheitsauflagen und bei der Lizenzierung zu unterstützen und ihr Wachstum als Mikro-Anbaubetriebe zu fördern. Dank ihrer Kompetenzen in den Bereichen (Aus-)Bildung und Compliance hilft die Marke den Anbaubetrieben dabei, im regulierten Markt der Cannabislieferanten Fuß zu fassen.

Die Stammaktien von Pasha werden an der CSE unter dem Börsensymbol CRFT und an der FWB unter dem Börsensymbol ZZD gehandelt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.pashabrands.com.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung, die vom Management erstellt wurde.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts, unter anderem Aussagen im Hinblick auf das Angebot der Produkte von Pasha Brands in Kanada und die Expansion des Geschäfts von Pasha Brands außerhalb Kanadas. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als zutreffend betrachtet werden, jedoch mit bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und sonstigen Faktoren verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt oder impliziert ist. Es besteht keinerlei Gewissheit, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse wesentlich von dem abweichen können, was in diesen Aussagen zum Ausdruck kommt. Die Leser sollten sich daher nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Pasha lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung der zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich erforderlich.

