NET New Energy Technologies. Wie versprochen übermittle ich hiermit meinen Erstüberblick zu NET New Energy Technologies. Das Eigenkapital von 3,75 Mio. Euro teilt sich auf mehr als 4 Mio. Aktien auf. Ca. 93% der Aktien gehören Oleksii Parkhomenko, ca. 5% der Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co. Ein großer Teil des Konzerneigenkapitals besteht aus Firmenwert in Höhe von 2.854.625,34, der auf 15 Jahre abgeschrieben werden soll. Es sollen bis 18.11.19 weitere 710.714 Aktien á 2,80 Euro aufgenommen werden, Mindestzeichnung über Rocket Internet ist 358 Stück. Der Aufsichtsrat besteht aus renommierten Personen wie Brigitta Schwarzer (bekannt vom IVA) und Inna Parkhomenko. In der Ukraine herrscht Transparenz, auf einer behördlichen Seite ...

