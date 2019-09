Ein positiv aufgenommenes Interview mit dem Unternehmenschef hat die Aktien von Kion am Donnerstag angetrieben. Die Papiere stiegen unter den Favoriten im freundlichen MDax der mittelgroßen Werte um rund 3 Prozent auf 49,52 Euro und nähersten sich damit wieder der 200-Tage-Linie an. Diese beschreibt den längerfristigen Trend und hat sich in den letzten Tagen als starker Widerstand erweisen.

Angesichts des drohenden ungeregelten Brexits fürchteten sich immer mehr Unternehmen in Großbritannien vor Engpässen und füllten daher ihre Läger, sagte Konzernchef Gordon Riske der Nachrichtenagentur Bloomberg. Diese Vorbereitungen sorgten für eine stärkere Nachfrage nach Gabelstaplern.

Analyst Stefan Augustin von Pareto Securities bezeichnete die Kommentare des Unternehmenschefs zwar als optimistisch. Allerdings sieht Augustin letztlich nur geringe Chancen dafür, dass sich Kion der allgemeinen Marktabschwächung in Europa entziehen kann. Da passte es es ins Bild, dass die Anteilsscheine des Wettbewerbers Jungheinrich zuletzt rund 1 Prozent verloren./la/fba

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

