IRW-PRESS: Benchmark Metals Inc.: Benchmark schließt Übernahme aller Anteile am Gold-Silber-Konzessionsgebiet Lawyers ab

Edmonton, 19. September 2019. Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich, in Bezugnahme auf die Pressemeldung des Unternehmens vom 14. August 2019 bekannt zu geben, dass Benchmark seinen Geschäftszusammenschluss mit PPM Phoenix Precious Metals Corp. (PPM) und damit den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) am Gold-Silber-Konzessionsgebiet Lawyers (das Konzessionsgebiet) abgeschlossen hat. Das Konzessionsgebiet befindet sich im Stikine Terrane im Norden der kanadischen Provinz British Columbia - innerhalb des mineralreichen Golden Horseshoe.

Gemäß einer Aktientauschvereinbarung (die Vereinbarung) erbrachte Benchmark die folgenden Gegenleistungen im Zuge einer Reihe von Transaktionen, die als eine Fusion mit drei beteiligten Parteien strukturiert sind:

(i) eine Barzahlung von 250.000 Dollar;

(ii) anteilsmäßige Ausgabe von 12 Millionen Stammaktien von Benchmark, die an die ehemaligen Aktionäre von PPM im Austausch für all ihre Stammaktien von PPM begeben wurden; und

(iii) eine NSR-Lizenzgebühr von 0,5 % (Net Smelter Returns Royalty) auf die gesamte Produktion des Konzessionsgebiets.

CEO John Williamson sagte dazu: Seit wir die Exploration der ehemals aktiven Gold-Silber-Mine Lawyers Anfang 2018 übernommen haben, hat unser Team neue Entdeckungsziele mit anomalen Gold- und Silberindikatoren über dem gesamten 127 km2 großen Konzessionsgebiet systematisch identifiziert und erprobt. Nachdem wir nun sämtliche Anteile am Projekt Lawyers halten, freuen wir uns darauf, weiterhin hervorragende Explorationsergebnisse zu liefern und das große Potenzial des historisch unzureichend erkundeten und höchst aussichtsreichen mehr als 20 km langen Lawyers-Trend mit regionaler Bedeutung zu erschließen.

Über Benchmark Metals Inc.

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

s/ John Williamson

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über

Jim Greig

Email: jimg@BNCHmetals.com

Telephone: +1 604 260 6977

Benchmark Metals Inc.

10545 - 45 Avenue NW

250 Southridge, Suite 300

Edmonton, AB KANADA T6H 4M9

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48898

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48898&tr=1

ISIN CA08162A1049

