=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht September mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 08:00 DE/Erzeugerpreise August PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj 08:00 DE/Reallöhne 2Q 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Abschluss-PK zur IAA Pkw, Frankfurt *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone September (Vorabschätzung) PROGNOSE: -7,1 zuvor: -7,1 17:20 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei der Stern School of Business, New York *** - DE/Klimakabinett, Vorstellung Klimaschutzgesetz, Berlin *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures *** - GB/Supreme Court, möglicherweise Urteil über Zwangspause des Parlaments, London - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) - EU/Ratingüberprüfungen für Spanien (DBRS und S&P), Belgien (S&P), Dänemark (Fitch), Kroatien (S&P), Lettland (S&P), Norwegen (S&P), Schweden (Moody's), Zypern (Moody's) - Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam: DAX + NEUAUFNAHME - MTU Aero Engines + HERAUSNAHME - Thyssenkrupp MDAX + NEUAUFNAHME - Thyssenkrupp - Rational - Compugroup Medical + HERAUSNAHME - MTU Aero Engines - Norma Group - Deutsche Euroshop SDAX + NEUAUFNAHME - Norma Group - Deutsche Euroshop - Dermapharm + HERAUSNAHME - Rational - Aumann - Compugroup Medical EURO-STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Deutsche Börse (Deutschland) + HERAUSNAHME - Unibail-Rodamco-Westfield (Frankreich) STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Iberdrola (Spanien) - Enel (Italien) - Relx (Großbritannien) + HERAUSNAHME - Telefonica (Spanien) - Glencore (Großbritannien) - BBVA (Spanien) STOXX-600 + NEUAUFNAHME - Altice (Niederlande) - CTS Eventim (Deutschland) - Elia System Operator (Belgien) - Aedifica (Belgien) - Nexi (Italien) - Allreal Holding (Schweiz) - Alstria Office (Deutschland) - Immofinanz (Österreich) + HERAUSNAHME - Axel Springer (Deutschland) - Boskalis Westminster (Niederlande) - BIC (Frankreich) - Viscofan (Spanien) - BCO Commercial(Portugal) - Jykse Bank (Dänemark) - DKSH Holding (Schweiz) - Rockwool (Dänemark) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2019 08:51 ET (12:51 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.