Die EU-Kommission gestattet den Energiekonzernen E.On und RWE, die RWE-Tochter Innogy untereinander aufzuteilen. Der hessische Energieversorger Mainova will dagegen klagen. Fragen an Mainova-Chef Constantin Alsheimer.

Die EU-Kommission hat entschieden: Die beiden Essener Energieversorger E.On und RWE dürfen Anfang 2020 die RWE-Tochterfirma Innogy (Umsatz: 36,9 Milliarden Euro) unter sich aufteilen. E.On erhält die Innogy-Geschäftsbereiche Netz und Vertrieb, RWE erhält dafür die erneuerbaren Energien von E.On und Innogy. Der hessische Regional-Energieversorger Mainova mit Sitz in Frankfurt (Umsatz: 2 Milliarden Euro) hat nun angekündigt, gegen die Entscheidung zu klagen. Es ist ein ungleiches Duell: E.On beschäftigt rund 43.300 Mitarbeiter und erwirtschaftete im vergangenen Jahr 30,3 Milliarden Euro, RWE mit 17.700 Mitarbeitern rund 13,4 Milliarden Euro. Der studierte Jurist Constantin Alsheimer ist seit Anfang 2009 Vorstandschef von Mainova.

Herr Alsheimer, warum wollen Sie gegen die Entscheidung der EU-Kommission klagen, wonach die Essener Stromkonzerne E.On und RWE die RWE-Tochter Innogy untereinander aufteilen?Das fusionierte Unternehmen E.On erhält eine marktbeherrschende Stellung zum Nachteil des Wettbewerbs und damit aller Verbraucher. Mainova ist als regionaler Energiedienstleister von diesen ungleichen Wettbewerbsbedingungen unmittelbar betroffen.

Zu den Auflagen, die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager für den Deal vorgab, zählt unter anderem, dass E.On fast all seine Heizstromkunden in Deutschland sowie 34 Ladestationen für Elektroautos an deutschen Autobahnen abgeben muss. Wieso überzeugt ...

