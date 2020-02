NEW YORK (dpa-AFX) - Die Strategie und erzielte Erfolge des Sportartikelherstellers Puma überzeugen das Analysehaus RBC. Seine Anlage-Empfehlung komme zwar zugegebenermaßen spät, es gebe aber noch enormes Potenzial, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob die Aktie von "Sector Perform" auf "Outperform". Das Kursziel setzte er zugleich von 70 auf 90 Euro hoch und sieht damit aktuell noch Spielraum für Kursgewinne von knapp 10 Prozent.Dadhania ist zum einen positiv gestimmt für die gesamte Sportartikelbranche, und zum anderen ganz besonders für Puma, dessen Wachstumsausblick überdurchschnittlich sei. Die Profitabilität liege ebenfalls über dem Branchenschnitt.Zudem sei das Managementteam stark und habe klare strategische Visionen. Die Unternehmensgröße ermögliche darüber hinaus auf mittlere Sicht Marktanteilssteigerungen und wachsende Ausschüttungen.Mit Blick auf die tags zuvor veröffentlichten starken Jahreszahlen und den Ausblick 2020 von Puma verwies der RBC-Experte zwar auf zurückhaltende Aussagen zum laufenden Quartal. So hatte Puma informiert, dass die Coronavirus-Epidemie Auswirkungen auf das laufende Jahresviertel habe, doch wegen der unklaren Zukunftssicht seien interne Ziele und Budgets bislang nicht angepasst worden.Dadhania geht zugleich aber davon aus, dass Pumas Geschäft bis 2023 mit Blick auf Umsatz und Ergebnis überdurchschnittlich wachsen wird. Das operative Profitabilitätsziel, ausgedrückt in einer Ebit-Marge von 10 Prozent, dürfte wie geplant ab 2024 erreicht werden.Mit der Einstufung "Outperform" rechnen die Analysten von RBC Capital Markets auf Sicht von zwölf Monaten damit, dass sich die Aktien deutlich besser als der Branchendurchschnitt entwickeln./ck/tih/jha/Analysierendes Institut RBC Capital.Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 01:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / 01:13 / ETDE0006969603