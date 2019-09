Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta032/19.09.2019/14:55) - Der Aufsichtsrat und Vorstand der startup300 AG haben beschlossen, die Struktur der startup300-Gruppe zu vereinfachen.



Nach einer Konsolidierung der Tochtergesellschaften Startup Live GmbH und factory300 GmbH in der JFDI GmbH soll die JFDI GmbH als übertragende Gesellschaft im Herbst 2019 mit der startup300 AG als aufnehmende Gesellschaft verschmolzen werden. Nach den im Rahmen der M&A-Strategie der startup300 AG getätigten Unternehmenszukäufen 2018 und 2019 werden nun die wesentlichen Geschäftstätigkeiten in der startup300 AG konzentriert und wichtige Geschäftsprozesse und Strukturen vereinfacht und beschleunigt.



Die nun beschlossene Verschmelzung ist der nächste Schritt der startup300 AG in Richtung einer effizienten und schlagkräftigen Unternehmensstruktur, die mit operativen Umsätzen unter anderem aus den Geschäftsfeldern Spaces, Beratung und Services ein Ecosystem betreibt, welches innovative Unternehmen (Startups) fördert und in diese investiert.



Die Umsetzung der gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen soll in den kommenden Wochen erfolgen.



Linz, am 19. September 2019 Der Vorstand



