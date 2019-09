TORONTO, Sept. 19, 2019(Globale Entwicklungsziele zur Nachhaltigkeit) freuen sich, ihren 2. jährlichen Wettbewerb bekannt zu geben, der heute vor dem UN-Klimaschutzgipfel in New York, NY, beginnt Die Auszeichnungen zelebrieren Führungsrollen des Privatsektors und ehren herausragende Unternehmensbeiträge zum UN-Programm 2030, das als "Ziele für nachhaltige Entwicklung? (Sustainable Development Goals (SDGs)) oder "Weltweite Ziele? bezeichnet wird.



Die "Global SDG Awards? bieten eine einzigartige Gelegenheit für Unternehmen, sich Kopf an Kopf mit anderen führenden Unternehmen in 17 Preiskategorien zu messen. Unternehmen weltweit sind eingeladen, Bewerbungen vorzubereiten und online in einer von zwölf Sprachen einzureichen, einschließlich: Arabisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Hindi, Italienisch, Koreanisch, Mandarin, Protugiesisch, Russisch und Spanisch.

Bewerbungen für jede Kategorie werden auf der Website der Global SDG Awards präsentiert, über Social Media (+40.000 aktive Anhänger) verbreitet und durch ein Netzwerk von Medienpartnern gefördert. Die Gewinner von 2019 werden auch eine individuelle, planetenfreundliche Trophäe, designt von Rivanna Natural Designs, einem zertifizierten B-Unternehmen (Certified B Corporation), erhalten.

Die Auszeichnungen, die nach Peer-Review vergeben werden, umfassen sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte, einschließlich; SDG-Leistungsindikatoren, Finanzkennzahlen, Programmerweiterungpläne und Beispiele für den Einfluss durch Stakeholder. Der Wettbewerb wird von einem Expertengremium von mehr als 80 Juroren ausgewertet, die Aspekte des Sustainability Leadership von 18 Ländern über sechs Kontinente vertreten.

Einreichungen für die 2019 Global SDG Awards werden bis Freitag, den 6. Dezember 2019 um 12:00 Uhr EST angenommen. Einreichungen, die vor dem 4. Oktober eintreffen, erhalten einen Discount von 100 USD.

Über die Global SDG Awards:

Die Global SDG Awards sind der internationale Wettbewerb für Nachhaltigkeit, der herausragende Unternehmensbeiträge zu den UN-SDGs und Global Goals ehrt. Die Auszeichnungen wurden ns Leben gerufen, um das SDG-Engagement des privaten Sektors durch Wettbewerb zu beschleunigen. Unsere Mission ist es, ein Wettrennen zur Spitze in Gang zu setzen und andere durch Beispiele für Sustainability Leadership der nächsten Generation zu inspirieren. Die Global SDG Awards sind stolz darauf, die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen zu unterstützen.

