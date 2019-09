Dass digitale Nomaden viel unterwegs sind, ist kein Geheimnis. Dass da auch mal etwas verloren gehen kann, quasi vorprogrammiert. Ein mobiler Safe könnte da Abhilfe schaffen. Ein arabisches Sprichwort sagt: Vertraue Allah, aber binde dein Kamel an. Das Kamel des digitalen Nomaden ist der Laptop, meist auch eine Festplatte und weiteres Zubehör. Bei mir ist es mein Kamerakram, Tonaufnahmegerät, Adapter, SD-Karten und Co.. Fängt man einmal an, darüber nachzudenken, was beim Dauerreisen nicht wegkommen sollte, wird die Liste schnell länger: An einen neuen (nicht ...

