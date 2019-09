Die Consumer Technology Association (CTA) gab heute die Aussteller bekannt und kündigte neue Referenten für die CES Unveiled in Amsterdam an. Die CES Unveiled ist eine offizielle Vorabveranstaltung zur CES 2020. Schwerpunktthema ist "Tech Improving Lives".

CES Unveiled in Amsterdam kooperiert mit Brainport Network, CFO.Community, Corporate Venturing Network, der EU-Kommission, futurefactor, dem niederländischen Ministerium für Wirtschafts- und Klimapolitik, der niederländischen Handelskammer, mit TechLeap.NL, TomTom und TradeCounsellors, um den Teilnehmern über den gesamten Tag zusätzlich zum Konferenzprogramm weitere interessante Veranstaltungen anzubieten. Unter CES.tech finden Sie alle Eventpartner und Sponsoren der CES Unveiled in Amsterdam.

Zum dritten Mal vereint die CES Unveiled in Amsterdam Führungspersönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, einflussreiche Medienvertreter, prominente Meinungsbildner aus der Branche und über 100 Unternehmen (darunter mehr als 50 Startups), die die aktuellsten Technologietrends und Innovationen aus den Niederlanden und den Nachbarländern in Europa erkunden, welche auf der CES 2020 präsentiert werden. Besucher und Medienvertreter können sich für die CES Unveiled in Amsterdam online anmelden.

DETAILS: