Original-Research: FinLab AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu FinLab AG Unternehmen: FinLab AG ISIN: DE0001218063 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.09.2019 Kursziel: 30,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Benjamin Marenbach Neue Finanzierungsrunde bei Deposit Solutions führt zu deutlich erhöhtem Kursziel FinLab hat gestern nach Börsenschluss eine erfolgreiche Finanzierungsrunde bei Deposit Solutions (DS) gemeldet. Deposit Solutions wird zum Einhorn: Die auf die Vermittlung von Tagesgeldern spezialisierte Plattform erreichte dabei ein Bewertungsniveau von über 1 Mrd. Euro. Mit der Deutschen Bank beteiligte sich zudem erstmals ein strategischer Bankpartner, der dem Unternehmen u.E. auch bei der geplanten Internationalisierung eine starke Hilfe sein dürfte. Die Deutsche Bank soll für 4,9% in etwa 50 Mio. Euro gezahlt haben, wovon jedoch ein Teil über Sacheinlagen und Dienstleistungen abgedeckt werden dürfte. Im Hinblick auf die Expansion und die anstehende Internationalisierung dürften diese Dienstleistungen für DS u.E. jedoch genauso wertvoll sein, wie eine Bareinlage. Nach der Finanzierungsrunde hält FinLab weiterhin rund 7% an DS, womit sich FinLabs Anteil (zuvor: 7,6%) nur marginal reduziert hat. Bewertungsmodell angepasst: Die Neubewertung haben wir entsprechend in unsere NAV-Berechnung eingebaut. Vor der neuen Finanzierungsrunde dürfte DS dabei mit ca. 35 Mio. Euro in FinLabs Büchern gestanden haben (Bewertungsniveau der letzten Finanzierungsrunde: 450 Mio. Euro). Auf Grundlage des nun taxierten Unternehmenswertes hat sich der Beteiligungswert auf ca. 70 Mio. Euro erhöht und damit in etwa verdoppelt. Den Wertansatz der Beteiligungen und Ausleihungen haben wir somit entsprechend um 35 Mio. Euro auf 95 Mio. Euro erhöht. NAV zeigt weiterhin deutliches Upside auf: Trotz der zuletzt starken Kurserholung (3M relativ zum CDAX +38,1%) verdeutlicht der NAV damit u.E. weiterhin deutliches Upside zum gegenwärtigen Kursniveau. Der Wert der DS-Beteiligung deckt dabei bereits 76,3% der gegenwärtigen Marktkapitalisierung ab. Der über Heliad gehaltene Anteil an der Flatex AG beträgt zudem auf Basis der aktuellen Marktkapitalisierung 23,9 Mio. Euro, was wiederum 26,0% von FinLabs Marktkapitalisierung entspricht. Mögliche Verkaufsprämien bei flatex sind hierin noch nicht eingerechnet. Damit übersteigen die beiden Kernbeteiligungen bereits die aktuelle Marktkapitalisierung. Das restliche Beteiligungsportfolio, zu dem u.a. die Vermögensverwaltungstochter Patriarch, die Crowdfunding-Plattform Kapilendo, die auf digitalisierte Unternehmensbeteiligungen spezialisierte Cashlink oder die CFD Handelsplattform nextmarkets gehören, sind hierin noch nicht enthalten. In unserer NAVBerechnung berücksichtigen wir diese Beteiligungen im Wesentlichen über die angesetzten Unternehmenswerte in den letzten Finanzierungsrunden bzw. die IFRS Wertansätze aus der Bilanz. Fazit: Unsere positive Einschätzung gegenüber FinLab sehen wir nach der jüngsten Kapitalmaßnahme bestätigt. Insbesondere die Kernbeteiligung DS weist weiter eine hervorragende Entwicklung auf. Mit der Deutschen Bank als strategischem Partner dürfte das Wachstum nun zusätzlich an Fahrt gewinnen und die Internationalisierung weiter vorangetrieben werden. Nach Anpassung unseres Bewertungsmodells ergibt sich ein neues Kursziel von 30,00 Euro (zuvor: 23,00 Euro) bei unverändertem Kaufen-Rating. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19023.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2019 09:16 ET (13:16 GMT)