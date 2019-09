DGAP-DD: Krones AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 19.09.2019 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Schawei GmbH 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Petra Nachname(n): Schadeberg-Herrmann Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Krones AG b) LEI 529900NY2GSZWWUBW049 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0006335003 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 57,40 EUR 1951,60 EUR 57,35 EUR 2007,25 EUR 57,40 EUR 2066,40 EUR 57,40 EUR 2009,00 EUR 57,40 EUR 1951,60 EUR 57,40 EUR 1951,60 EUR 57,35 EUR 1949,90 EUR 57,40 EUR 2009,00 EUR 57,40 EUR 1951,60 EUR 57,60 EUR 4089,60 EUR 57,65 EUR 2190,70 EUR 57,70 EUR 1154,00 EUR 57,70 EUR 807,80 EUR 57,70 EUR 1211,70 EUR 57,65 EUR 2017,75 EUR 57,70 EUR 2077,20 EUR 57,75 EUR 3060,75 EUR 57,70 EUR 346,20 EUR 57,70 EUR 5712,30 EUR 57,65 EUR 2017,75 EUR 57,65 EUR 3977,85 EUR 57,70 EUR 4039,00 EUR 57,65 EUR 1383,60 EUR 57,65 EUR 6226,20 EUR 57,60 EUR 3801,60 EUR 57,60 EUR 1900,80 EUR 57,60 EUR 1958,40 EUR 57,65 EUR 5765,00 EUR 57,65 EUR 5880,30 EUR 57,65 EUR 2017,75 EUR 57,65 EUR 2017,75 EUR 57,60 EUR 4089,60 EUR 57,60 EUR 2016,00 EUR 57,55 EUR 2589,75 EUR 57,55 EUR 1266,10 EUR 57,55 EUR 1899,15 EUR 57,55 EUR 1956,70 EUR 57,55 EUR 1956,70 EUR 57,55 EUR 1208,55 EUR 57,55 EUR 2704,85 EUR 57,55 EUR 230,20 EUR 57,55 EUR 2014,25 EUR 57,55 EUR 5812,55 EUR 57,50 EUR 3910,00 EUR 57,50 EUR 57,50 EUR 57,50 EUR 2012,50 EUR 57,55 EUR 6100,30 EUR 57,50 EUR 87745,00 EUR 57,55 EUR 15193,20 EUR 57,60 EUR 16358,40 EUR 57,60 EUR 46080,00 EUR 57,60 EUR 1497,60 EUR 57,60 EUR 1497,60 EUR 57,60 EUR 2304,00 EUR 57,60 EUR 3859,20 EUR 57,60 EUR 10598,40 EUR 57,60 EUR 8236,80 EUR 57,60 EUR 864,00 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 57,5631 EUR 315560,85 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-09-18; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 19.09.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Krones AG Böhmerwaldstraße 5 93073 Neutraubling Deutschland Internet: www.krones.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 53887 19.09.2019 ISIN DE0006335003 AXC0233 2019-09-19/16:01