Vaduz (ots/ikr) - Am 13. und 14. September 2019 fanden im SAL in Schaan die 5. next-step Berufs- und Bildungstage statt. Auch heuer animierte das Schulamt die Jugendlichen mit einem Wettbewerb aktiv an der Messe teilzunehmen.



Rund 200 Jugendliche haben am Wettbewerb teilgenommen. Bedingung zur Teilnahme wa, bei einer Auswahl an Ausstellern Fragen zu stellen und so Stempel auf der Wettbewerbskarte zu erhalten. Die Jugendlichen sollten ermutigt werden, aktiv auf die Aussteller zuzugehen und Informationen einzuholen.



Bei der offiziellen Wettbewerbsverlosung am 17. September 2019 wurden die drei Gewinner ermittelt. Den ersten Preis, ein Samsung Galaxy S10, gewann Colin Repolusk (Oberschule Triesen). Der zweite und dritte Preis, iTunes und Google Play Gutscheine, gingen an Nhea Bombita (Oberschule Eschen) und Nina Schocher (Realschule Triesen).



Die Bildungsmesse stiess bei den Lernenden und deren Eltern auf grosses Interesse. Über 60 Aussteller zeigten ein breites Spektrum an Berufen und nahmen sich sehr viel Zeit, auf alle Besucher einzugehen.



Während am Freitag ganze Schulklassen die Messe besuchten, kamen am Samstag viele Einzelpersonen, davon viele Jugendliche mit ihren Eltern, um die Ausstellung in Ruhe durchzugehen und gezielt auf einzelne Stände zuzugehen. Damit kann auch heuer auf eine erfolgreiche Durchführung der next-step Berufs- & Bildungstage zurückgeblickt werden.



Das Schulamt gratuliert den Gewinnern und wünscht viel Freude mit den Preisen.



