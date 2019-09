Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Ölpreis-Anstieg, US-Zinssenkung - es war ordentlich Bewegung in den Märkten. Der DAX allerdings meist auf Talfahrt... Zunächst katapultierten die Angriffe auf Öl-Lager in Saudi-Arabien den Ölpreis nach oben - der höchste Sprung seit 28 Jahren! Die Aktienmärkte gingen in Folge der Anschläge allerdings in die Knie. Die FED in den USA senkte die Zinsen wie erwartet, aber so richtig Hoch-Stimmung kam an den Aktienmärkten nicht auf....