Die Aves One AG (ISIN: DE000A168114), ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich Logistik-Assets, sieht sich derzeit wilden Spekulationern ausgesetzt und dementiert eher lahm bis überhaupt nicht.In der "Welt" findet sich ein Beitrag von bloomberg in dem angedeutet wird, dass "ein Verkauf erwogen werde" und "sei auf großes Interese gestoßen". Aves One hat dieses Jahr gut an der Börse performt: Vom Jahrestief bei 6,40 EUR ging es bis auf 13,30 EUR, heute handelt die Aktie mit kräftigem Plus von 4,31 % (auch den Gerüchten geschuldet) bei 12,10 EUR (19.09.2019 / 15:31 Uhr) Natürlich sei das "vertraulich" ...

