Nonnweiler (ots) - Garden Gourmet und Original Wagner lassen ab September die Herzen aller Veggie-Fans höherschlagen: in gemeinsamer Kooperation haben sie zwei leckere vegetarische Tiefkühlpizza-Sorten und eine vegane Variante entwickelt. Dabei trifft die langjährige Erfahrung von Garden Gourmet mit vegetarischen und veganen Produkten auf die Expertise eines führenden Herstellers von Tiefkühlpizzen in Europa.



Vegetarier, Flexitarier, Veganer oder einfach nur neugierig? Egal in welcher Form: fleischfrei genießen, das ist mehr als nur ein Trend. Um die nötige Abwechslung kümmern sich Garden Gourmet und Original Wagner: leckere Pizza und eine vielfältige, bewusste Ernährung sind dank der drei neuen Tiefkühlpizzen "Hummus Lovers", "Protein Lovers" und "Veggie Lovers" kein Problem mehr. Zum Beispiel mit den vegetarischen Pizza-Kreationen "Hummus Lovers" und "Protein Lovers": beide bieten eine wertvolle Ballaststoffquelle und leckeres Gemüse auf einem besonders luftigen Boden - ein echter vegetarischer Genuss für Pizza-Liebhaber. Wem das noch nicht genug ist, kann zu der veganen Pizza-Kreation "Veggie Lovers" greifen. Die vegane Alternative bietet eine Quelle für Ballaststoffe und Proteine. Der luftige Teig mit Karotten und Chiasamen ist reichlich belegt mit einer Vielzahl an leckeren Gemüsesorten. Also, worauf noch warten?



Ob vegetarisch oder vegan: abwechslungsreich & lecker!



Ausgewählte Zutaten, viel Know-How und spannende Kreationen: natürlich steckt in jeder der drei Pizzen die langjährige Erfahrung von Garden Gourmet, die das Entdecken einer fleischlosen Ernährung zu etwas Besonderem macht. Hinzu kommt die einzigartige Erfahrung von Original Wagner im Entwickeln und Backen von leckeren Pizzen, für die das Unternehmen mit seinem Qualitätsversprechen "Echt Wagner" steht.



Genuss in drei Sorten



Garden Gourmet "Veggie Lovers" (vegan)



Der Boden der "Veggie Lovers" besteht aus einem weichen, luftigen Teig mit Karotten und Chiasamen und ist reichlich belegt mit passierten Tomaten, grünem Spargel, gegrillter Zucchini, Brokkoli, saftigem Mais, halbgetrockneten Tomaten und einer leckeren Blumenkohlsauce.



Garden Gourmet "Hummus Lovers" (vegetarisch)



Der Boden der "Hummus Lovers" besteht aus einem weichen, luftigen Teig mit Haferkleie und ist reichlich belegt mit einer köstlichen Hummussauce, gegrillten Auberginen, Kichererbsen, fruchtigen gelben Kirschtomaten und einer leckeren Spinatsauce.



Garden Gourmet "Protein Lover's" (vegetarisch)



Der Boden der "Protein Lovers" bestehen aus einem weichen, luftigen Teig mit Leinsamen und Quinoa und ist reichlich belegt mit passierten Tomaten, gegrillter Paprika, fein gezupften Stückchen auf Basis von Sojaeiweiß gegart und mariniert, sowie zartschmelzendem Mozzarella und einer leckeren Spinatsauce.



Produktinformation



Die Produktreihe ist ab September 2019 zunächst bei REWE und REWE Online erhältlich. Angeboten werden die Sorten "Veggie Lovers" mit einem Gewicht von 380 Gramm sowie die Sorten "Hummus Lovers" und "Protein Lovers" mit einem Gewicht von 390 Gramm. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 3,99EUR.



Pressekontakt:



Nestlé Wagner GmbH

Louisa Ernst

In den Schemeln 4

66620 Nonnweiler

Tel. 06873 665-2235

E-Mail: Louisa.Ernst@de.nestle.com



Original-Content von: Nestlé Wagner GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132612/4380083