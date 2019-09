Hannover (ots) - Die Piratenpartei Niedersachsen folgt dem Aufruf zum Klimastreik am 20.09.19 [1] Die regulär an diesem Tag stattfindende Sitzung des Landesvorstands wird um einen Tag vorverlegt. Die Webseite des Landesverbandes [2] wird an diesem Tag ausschließlich eine Slideshow mit Motiven zum Klimaschutz zeigen.



"Es ist uns wichtig, an diesem Tag nicht mit Lippenbekenntnissen sondern sichtbar etwas zum Thema beizutragen. Bei Aufruf unserer Landeswebseite wird automatisch weitergeleitet auf http://klima.piratenhannover.de/, welche die Piraten im Regionsverband Hannover [3] erstellt haben. Dafür danken wir herzlichst. Dort läuft dann eine so genannte Slideshow, eine Abfolge von Bildern, die die Auswirkungen des Klimawandels darstellen und Menschen zeigen, die zum Ausdruck bringen, dass der Klimawandel nicht ihr Erbe sein soll," erklärt Thomas Ganskow, Vorsitzender der Piraten Niedersachsen, die Aktion.



"Als Partei des Internets wissen wir um die Macht der Bilder. Und als Partei, die ihr Handeln auf Nachhaltigkeit und eine lebenswerte Umwelt für kommende Generationen abstellt, hoffen wir, dass Bilder wie diese ein Umdenken bei den Handelnden in Politik und Wirtschaft auslösen. Ein "Weiter so" wird die Menschheit vor nie dagewesene Probleme stellen," führt Bruno Adam Wolf, Politischer Geschäftsführer der Piraten Niedersachsen, aus. "Schon deshalb ist es wichtig, Entscheidungen auf allen Ebenen der Politik in ihren Auswirkungen auf den Klimawandel darzustellen und dies als wichtigstes Entscheidungskriterium anzuerkennen. Leider passiert das nicht automatisch. Zwar haben bereits über 50 Kommunen bundesweit [4] den Schritt der Ausrufung des mit Maßnahmen hinterlegten "Klimanotstands" getan. Dass aber nicht eine einzige aus Niedersachsen dabei ist, ist ein Armutszeugnis sondergleichen für die niedersächsische Kommunalpolitik."



[1] https://fridaysforfuture.de/allefuersklima/

[2] https://piraten-nds.de/

[3] https://piratenhannover.de/

[4] http://ots.de/HizWE4 Pressekontakt:



